Schulen sind auch im Lockdown nicht leer

SPÖ und Lehrer plädieren für mehr Homeschooling. Die erste Lieferung der Selbsttests endete indes im Lieferchaos.

Falsche Anzahl, falsche Uhrzeit, falsche Schule. Bei der ersten Lieferung der von Bildungsminister Heinz Faßmann angekündigten "Nasenbohr"-Antigentests an die Schulen dürfte einiges schiefgegangen sein. Am Montag häuften sich Beschwerden von Direktoren über das Lieferchaos. So dürften am Wochenende an einigen Schulen zu wenige Tests angekommen sein, an einigen gar nichts. Den SN wurde von wütenden Direktoren auch berichtet, dass Testkits zum Teil an falsche Schulen gingen oder die temperaturempfindlichen Tests bei eisiger Kälte einfach vor der Schule abgestellt wurden.

...