So wird Weihnachten im Coronajahr

Die angepassten Coronaregeln werden dazu beitragen, dass die stillste Zeit im Jahr heuer tatsächlich stiller als gewohnt werden wird.

Droht Weihnachten heuer zum Fest der Resignation zu werden? Darauf deutet eine Umfrage hin. Auch die Coronaregeln zu den Festtagen tragen dazu wohl bei.

Stimmung

Laut einer Gallup-Umfrage rechnen 82 Prozent mit anhaltenden Einschränkungen aufgrund der Krise. 18 Prozent sind offenbar gar nicht in Weihnachtsstimmung und erwarten, dass sich die Situation weiter verschlechtern wird, 64 Prozent glauben, dass die Lage bestenfalls so bleiben wird. Diese pessimistische Einschätzung findet auch in einer immer kritischeren Bewertung der Regierung ...