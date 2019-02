Donald Trump hat sich im Ton vergriffen. Hat er deswegen unrecht mit der Forderung, Europa solle seine IS-Kämpfer zurücknehmen?

Es war ein typischer Donald Trump. Zuerst kam die Forderung, Europa solle seine in Syrien gefangenen IS-Kämpfer zurücknehmen. Dann folgte die kaum verhohlene Drohung: "Die Alternative ist nicht gut. Wir wären gezwungen, sie freizulassen." Was nahelegt, dass hochgefährliche Personen unkontrolliert zurückkehren in Staaten wie Deutschland, Frankreich oder Österreich.