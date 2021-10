Was ist erstrebenswerter: Eine gelähmte Regierung oder schon wieder Neuwahlen? Über mögliche Auswege aus der Krise.

Jetzt hat also auch die ÖVP ihren Ibiza-Moment, und zum wiederholten Male ist Österreich geschlagen mit einer handlungsunfähigen, mit sich selbst und ihren Affären beschäftigten Regierung. Allein die Tatsache, dass die in solchen Fällen üblichen, von den ÖVP-Ländern und Teilorganisationen an den wankenden Parteichef gerichteten Solidaritätsadressen in den ersten 24 Stunden nach Platzen der Affäre völlig ausblieben und erst am Donnerstag zögerlich in Wien einliefen, zeigt die Dramatik der Situation für den Kanzler: Selbst seine Freunde wollen sich offenbar nur ...