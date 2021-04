Warum die Coronaexperten Anschobers Rücktritt bedauern

Je länger die Pandemie dauerte, umso mehr gingen die Meinungen von Politik und Experten auseinander. Rudolf Anschober hat sich trotzdem mit Dutzenden Experten aus den verschiedensten Fachrichtungen umgeben. Wie sie die Zusammenarbeit erlebt haben und was sie zu seinem Rücktritt sagen.

Der Datenspezialist und Simulationsforscher Peter Klimek von der MedUni Wien hatte seit Beginn der Coronapandemie leider öfter schlechte Nachrichten für die Politiker und Bürger dieses Landes. Schon lang vor der zweiten und dritten Welle warnten die Simulationsrechner vor den Auswirkungen der ansteigenden Zahl an Neuinfektionen für das Gesundheitssystem. Auch wenn das die Wenigsten hören wollten. "Minister Anschober hat aber alle Experten sehr ernst genommen und die Infos aufgesogen", so Peter Klimek auf SN-Anfrage. "Er war außerdem sehr angenehm in der ...