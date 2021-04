Wohl kein Minister war so extrem durch die Pandemie gefordert wie Rudolf Anschober. Am Ende war der Druck zu groß. Ein Porträt.

Er war der Minister mit der wohl längsten Erfahrung in einer Regierungsfunktion: Rudolf Anschober, damals Spitzenmann der oberösterreichischen Grünen, schmiedete bereits 2003 einen Regierungspakt mit ÖVP-Landeshauptmann Josef Pühringer. Es handelte sich um die erste schwarz-grüne Koalition, die es in Österreich gab. Etliche weitere sollten folgen. Anschober und Pühringer - beide gelernte Lehrer - verstanden sich auch persönlich prächtig, und der schwarz-grüne Pakt in Oberösterreich sollte zwölf Jahre halten. Dann wandte sich Pühringer der FPÖ zu, und Anschober wurde zum Oppositionslandesrat ...