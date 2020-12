Was man zum Start der Massentests wissen muss

Die SN beantworten die elf wichtigsten Fragen, die sich zu den Corona-Massentests stellen. Wien, Vorarlberg und Tirol starten, das Burgenland beschließt den Testreigen am 15. Dezember.

In diesen Tagen startet ein Großexperiment in Österreich zur Bekämpfung der Coronapandemie. Massentests sollen nach dem harten Lockdown die Zahl der Coronaneuinfektionen zusätzlich drücken. Es ist eine logistische Herausforderung, mit teilweise unterschiedlichen Zugangsweisen in den Bundesländern. Hier die wichtigsten Punkte im Überblick:



1. Wann starten die Massentests?

Den Anfang machte bekanntlich Annaberg-Lungötz in Salzburg. Die großen Tests starten am Freitag in Wien und dauern bis 13. Dezember. In der Bundeshauptstadt beginnt man damit noch vor der ...