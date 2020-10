Wien-Kunde für Fortgeschrittene: So wählt die Bundeshauptstadt

Wien wählt. Das ist komplizierter, als es klingt. Denn es geht nicht nur um den Bürgermeister. Was Sie immer schon über die Wiener Landtags-, Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen wissen wollten.

Was wird gewählt?

Auch wenn die Wiener SPÖ die Wahl als Bürgermeister-Direktwahl inszeniert, nach dem Wahlkampfmotto "Unser Wien in guten Händen - am 11. Oktober Bürgermeister Dr. Michael Ludwig wählen": Genau das können wie Wienerinnen und Wiener nicht tun. Vielmehr wählen sie am Sonntag den hundertköpfigen Gemeinderat, der personell identisch ist mit dem Landtag. Mit einem zweiten Stimmzettel dürfen sie die Zusammensetzung ihrer 23 Bezirksvertretungen bestimmen. Diese bestehen aus, je nach Größe des Bezirks, bis zu 60 Bezirksräten. ...