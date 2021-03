AstraZeneca: Noch keine Zulassung in den USA beantragt

Wegen Verzögerungen in der Testphase im vergangenen Herbst hat AstraZeneca bis heute keinen Antrag auf Zulassung in den USA gestellt.

Wegen neurologischer Nebeneffekte bei zwei Freiwilligen musste das Unternehmen seine Tests im Herbst für fast sieben Wochen unterbrechen musste. Das AstraZeneca-Vakzin rutschte dadurch vom ersten Platz im Rennen um die Zulassung in den USA weiter nach hinten.

Es wird erwartete, dass die für die Zulassung zuständige Behörde FDA in Kürze einen Antrag des Pharmakonzerns erhält, der die dritte Phase seiner Erprobung des Impfstoffs abgeschlossen hat. Experten wie Daniel Salmon, Direktor am "Institute for Vaccine Safety" an der renommierten ...