Briten sind verärgert über die EU

Die britische Premierministerin gab sich optimistisch, aber die Staats- und Regierungschefs auf dem EU-Gipfel sahen beim Brexit zu wenig Fortschritt. Etliche Briten auf der Insel sind erzürnt.

Am Donnerstag kurz nach Mitternacht saß die britische Premierministerin Theresa May in der Botschaft ihres Landes in Brüssel und konnte in Echtzeit den Sturm beobachten, der sich über dem Königreich zusammenbraute. Nur kurz zuvor hatte sie vor den EU-Staats- und Regierungschefs ihre Rede gehalten. 30 Minuten standen ihr zur Verfügung, um neue Vorschläge in den festgefahrenen Brexit-Gesprächen zu unterbreiten.