Griechische Parlamentarier wegen Namensstreit bedroht

Vor der Vertrauensabstimmung über Ministerpräsident Alexis Tsipras am Mittwochabend und der Abstimmung im Namensstreit mit Mazedonien sind in Griechenland etliche Parlamentarier bedroht worden. Medienberichten zufolge erhielt eine Politikerin per SMS Bilder von Frauen mit abgetrennten Köpfen, weil sie für Tsipras und die Einigung auf den Namen Nord-Mazedonien für das Nachbarland stimmen will.

SN/APA (AFP)/LOUISA GOULIAMAKI Alexis Tsipras unter Druck