"Ich erlebe zwei Gesichter der FPÖ"

Manfred Weber will EU-Kommissionspräsident werden - ohne Unterstützung der Rechten.

Im Europaparlament ist Manfred Weber Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP). In die EU-Wahl geht der 46-jährige CSU-Politiker als ihr Spitzenkandidat.

Wir sprechen oft über die Bedrohungen für die EU. Wo sehen Sie, mit der Perspektive nächster Kommissionspräsident zu werden, die Chancen? Manfred Weber: Erstens: Wir müssen mehr Sicherheit garantieren. Das heißt für mich vor allem Außengrenzschutz, aber auch verstärkter Anti-Terror-Kampf. Zweitens: Wir müssen den Wohlstand sichern. Da geht es um Handelspolitik, um Innovation, darum, uns vor strategischen Übernahmen zu schützen. Das dritte große Thema ist, dass ich uns Europäern mit Projekten das Gefühl geben will, dass wir zu Großem in der Lage sind. Wenn wir die Ressourcen auf dem Kontinent bündeln, sagen mir Wissenschafter, ist es möglich, in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine Antwort auf Krebs zu geben.