Mays Berater sieht juristische Risiken bei Brexit-Abkommen

Der juristische Chefberater von Premierministerin Theresa May sieht auch bei der ergänzten Vereinbarung mit der EU juristische Risiken für Großbritannien. Das Land hätte im Fall von "unüberwindlichen Meinungsverschiedenheiten" weiter keine rechtliche Handhabe, um aus der Auffangregelung zur irischen Grenze auszusteigen, so Geoffrey Cox am Dienstag in seiner mit Spannung erwarteten Einschätzung.

Ergänzte Vereinbarung für Cox zu wenig