Nach langem Gerangel hat der Libanon endlich eine Regierung

Ein Machtwort des französischen Präsidenten brachte Bewegung in die starren politischen Fronten des Landes.

Der Himmel über der libanesischen Hauptstadt Beirut explodierte. Der Anlass war ein friedlicher. Mit einem halbstündigen Feuerwerk wurde in der Nacht auf Freitag die Bildung einer neuen Regierung gefeiert.

Mehr als acht Monate lang hatten die konfessionell geprägten Parteien um die Machtverteilung und die lukrativen Kabinettsposten gerangelt, ehe der Generalsekretär des Ministerrates, Fuad Fleifel, am Donnerstagabend das neue Kabinett präsentierte: Unter der Führung von Ministerpräsident Saad Hariri wird die kleine Republik am Mittelmeer künftig von 30 Ministern, unter ihnen vier Frauen, regiert werden. Das sind doppelt so viele wie in Deutschland, wie Beiruter Tageszeitungen kritisierten.