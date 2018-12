Österreich stockt die Katastrophenhilfe im Ausland auf

Insgesamt bleibt die Regierung bei der "Hilfe vor Ort" aber weit hinter den Zielen zurück.

In der letzten Sitzung vor der Weihnachtspause sagte der Ministerrat am Mittwoch 6,4 Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds für mehrere Regionen zu. Zwei Millionen werden für die Räumung von Minen im Nordosten Syriens bereitgestellt. 6,5 Millionen Menschen sind dort laut den Vereinten Nationen von der Gefahr durch Landminen betroffen, viele Binnenvertriebene können deshalb nicht in ihre Heimat zurückkehren. Zusätzliche Mittel aus dem Fonds werden außerdem für den Jemen eingesetzt, wo der Bürgerkrieg die derzeit größte humanitäre Krise und Hungersnot der Welt ausgelöst hat. Eine weitere Million Euro stellt Österreich für das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Kolumbien zur Verfügung, wo Flüchtlinge aus Venezuela versorgt werden.