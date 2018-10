Sitzen die Belgier im November im Dunkeln?

Die belgischen AKW machen schon lange Probleme. Im November ist die Stromversorgung gefährdet, weil nur einer von sieben Reaktoren läuft.

Alarm: Atomexplosion in Tihange! Diese Meldung auf der Homepage von RTLinfo, die für Belgien das ist, was das ORF-Portal für Österreich, hat in der Nacht auf Samstag viele Belgier in Panik versetzt. Zwar handelte es sich um eine Falschmeldung (die Webseite war gehackt worden), doch die Sorge, dass in den beiden belgischen Atomkraftwerken in Doel bei Antwerpen und Tihange nahe Lüttich etwas Gröberes passiert, ist angesichts ihres Alters und Zustandes berechtigt.

Doch macht es den Belgiern mehr Kopfzerbrechen, dass etliche der Meiler gar nicht arbeiten, weil der Beton bröckelt. Im November werden wegen Reparaturen und Wartungsarbeiten sechs der sieben Reaktoren stillstehen. Den Belgiern drohen, sollte es sehr kalt werden, Stromabschaltungen oder gar ein Blackout.