Was Kurz und Trump ohne Worte sagten

Körpersprache-Experte Stefan Werra analysiert, welche bewussten und unbewussten Botschaften der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz und sein Gastgeber Donald Trump bei ihrem Treffen im Weißen Haus aussandten.

Nach Treffen wie jenem zwischen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und US-Präsident Donald Trump sind die politischen Analysten am Wort. Dabei ist nicht nur wichtig, was gesagt wurde, sondern auch wie sich die Politiker dabei gegeben haben. Ohne Worte wird oft mehr vermittelt, als die meisten Beobachter denken. Wie also haben sich Kurz und Trump bei ihrer Begegnung im Weißen Haus in Washington gegeben - und welche Botschaften haben sie dabei bewusst oder unbewusst transportiert? Das haben wir den Körpersprache-Experten Stefan Verra gefragt. Sein Fazit, nachdem er sich das SN-Video und einige Bilder vom Zusammentreffen im Weißen Haus angesehen hat, lautet: "Sebastian Kurz macht seine Sache sehr gut, trotz des Alters, das Trump auch anspricht."