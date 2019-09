Der jungen Schwedin platzte bei der UN-Klimakonferenz in New York der Kragen. "Wie könnt Ihr es wagen?", fuhr sie die Regierungschefs an. Auch Österreichs Staatsspitze war zugegen.

SN/APA/AFP/JOHANNES EISELE Die Schülerin las den Staatschefs die Leviten. Millionen junge Menschen demonstrierten vergangenen Freitag weltweit für mehr Klimaschutz.