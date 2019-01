Ziemlich beste Freunde wollen Stürmen trotzen

Der deutsch-französische Europamotor stotterte zuletzt. In Aachen unternahmen Merkel und Macron einen Neustart.

Angela Merkel und Manuel Macron müssen an Demonstranten vorbei, als sie das gotische Rathaus in Aachen verlassen. Ganz vorn an der Absperrung stehen Europabegeisterte von "Pulse of Europe" mit blitzblauen Luftballons. Sie applaudieren. In der zweiten Reihe dominiert die Farbe Gelb jener Westen, von denen die Protestbewegung gegen die Reformen des französischen Staatspräsidenten ihren Namen hat. Von hier kommen Pfiffe. Beide Gruppen sind mit etwa 200 Teilnehmern gleich groß beziehungsweise gleich klein.