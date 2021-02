17-jähriger Salzburger starb: Ministerium kündigt Paket gegen Raser für das Frühjahr an

Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) dauert die Umsetzung viel zu lange. In den kommenden Wochen sollen konkrete Maßnahmen präsentiert werden. Höhere Strafen sind noch vor dem Sommer geplant. Erst in der Nacht auf Sonntag starb ein Jugendlicher nach einem Unfall in der Vogelweiderstraße. Der 18-Jährige Lenker hatte gegenüber der Polizei angegeben, viel zu schnell unterwegs gewesen zu sein.

Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat nach Druck mehrerer Bundesländer, darunter Salzburg, im September höhere Strafen gegen Raser angekündigt. So soll der Strafrahmen von derzeit 2180 auf 5000 Euro erhöht werden und die Mindestentzugsdauer des Führerscheins verdoppelt werden. Passiert ist das noch nicht. "Ich verliere die Geduld", sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). "Es gilt, keine Zeit zu verlieren." Das Verkehrsministerium sei bei der Umsetzung federführend. "Wir sind de facto fertig und planen in den nächsten Wochen einen Ministerratsvortrag", sagt ...