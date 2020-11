"Als ich bei der Gletscherbahn ankam, war es gespenstisch ruhig"

Die Katastrophe bei der Gletscherbahn Kaprun mit 155 Todesopfern ist am 11. November 20 Jahre her. Klaus Portenkirchner arbeitete fünfeinhalb Monate lang täglich an der Unglücksstelle. Als Protokollführer, Kontrolleur und Organisator. Und im Tunnel hatte er das Ausmaß der Tragödie vor Augen.

Samstag, 11. November 2000. Großalarm bei der Gletscherbahn. Brandermittler Klaus Portenkirchner wird von der Polizei informiert, sofort loszufahren. Auch in seiner weiteren Rolle als Feuerwehr-Abschnittskommandant geht es über Funk schnell rund. Im Gespräch mit den PN blickt Portenkirchner auf die dramatischen Ereignisse zurück. Wie er das Unglück erlebte, wie ihn die darauffolgenden Monate beschäftigten, wie er das Gesehene verarbeitete. Heute ist er Bürgermeister von Dienten, wenige Monate vor der Pensionierung bei der Polizei und Bezirksfeuerwehrkommandant. Wie ...