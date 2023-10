Bewusstlose auf Treppelweg in Rif: Gutachter soll verletzte Frau untersuchen

32-Jährige lag mit schweren Kopfblessuren auf dem Radweg neben der Salzach: Staatsanwaltschaft ordnete neue Ermittlungsschritte an.

Der Treppelweg an der Salzach bei Taxach/Rif im Gemeindegebiet von Hallein - hier wurde am Freitag, 29. September 2023, eine schwer verletzte 32-jährige Frau aufgefunden.

Im Fall jener 32-jährigen Frau aus Hallein, die am Freitag der Vorwoche gegen 10.45 Uhr auf dem Salzachtreppelweg bei Rif bewusstlos aufgefunden worden war, hat die Staatsanwaltschaft nun einen Sachverständigen beauftragt. Dieser soll das noch immer auf der Intensivstation liegende Opfer untersuchen und anhand des Verletzungsprofils herausfinden, was die Verwundungen verursacht haben könnte. Die Frau war mit schweren Kopfverletzungen in der Mitte des Radweges zwischen Ursteinsteg und Bootshaus gelegen. Die Polizei ermittelt, sie geht von Fremdverschulden (Unfall mit Fahrerflucht oder Gewalttat) aus.