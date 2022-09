Kurioser Polizeieinsatz nach Konkurs: Gaißauer verhinderten Abtransport von Pistenraupe

Aufregungen sind die Gaißauer ja gewohnt, wenn es um ihr Skigebiet geht. Erst am Freitagvormittag schlitterten die Gaißauer Bergbahnen zum dritten Mal binnen weniger Jahre in die Pleite. Freitagabend kam ein höchst kurioser Vorfall hinzu.

Gemeindebürger staunten nicht schlecht, als ein Lkw des Transportunternehmens Eibl am Wirtshaus Sagwirt in der Dunkelheit vorbeifuhr, beladen mit einer Pistenraupe der Gaißauer Bergbahnen. Weit kam der Fahrer Freitagabend allerdings nicht: Kurz vor Gaißau wurde der Transport gestoppt. Der Laster samt Pistenraupe steht nun bis auf Weiteres versperrt auf einem Parkplatz. Die Polizei bestätigt den Vorfall. "Es wurde versucht, eine Pistenraupe per Lkw wegzubringen", sagt Sprecherin Karin Temel. Bürger hätten daraufhin jedoch die Krispler Landesstraße mit Fahrzeugen versperrt. Die Polizei ...