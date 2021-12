Die Forchers: Weise, stark - und schön

Zeitlebens waren sie unzertrennlich. Jetzt sind sie es auch im Tod. Vor drei Wochen starb Helli Forcher. Am Sonntag ging ihr Sepp nach.

Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Sepp und Helli Forcher denken? Höchstwahrscheinlich ist es nur ein Wort: Liebe. Die beiden haben zeitlebens die Liebe sichtbar gemacht. So wie bei jener Anekdote, die Sepp vor ein paar Jahren an seinem Tisch mit einem wunderschönen Glänzen in seinem Lieferinger Haus erzählt hat. "Wir waren in Wien. Und da fiel uns ein Hutgeschäft auf. Ich wollte längst einen neuen Hut kaufen. Also ging ich rein. Helli hatte es nicht so mit Hüten. Also blieb sie draußen und schaute mir durch das Schaufenster bei meinen Bemühungen, den richtigen Hut zu finden, zu. Ich probierte den ersten Hut. Und präsentierte ihn vor dem Schaufenster. Die Verkäuferin wies mich darauf hin, dass der Spiegel woanders steht. Ich sagte ihr höflich, dass mein Spiegel da draußen steht. Helli schüttelte bei den ersten zwei Hüten draußen den Kopf. Beim dritten nickte sie. Und ich hatte meinen Hut."



Den kompletten Nachruf finden Sie hier ...