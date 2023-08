Erneut Gewitter in Salzburg: Mehr als 400 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Im nördlichen Flachgau und in der Stadt Salzburg gab es Sturmschäden in Form von umgestürzten Bäumen und unter Wasser stehenden Kellern. Die Feuerwehren im Bundesland waren stark gefordert.

Aufgrund der Gewitterfront, die von starkem Wind begleitet wurde, waren am Samstagabend 420 Einsatzkräfte der Feuerwehren im Bundesland und vor allem im nördlichen Flachgau im Einsatz. Der Landesfeuerwehrverband meldete insgesamt 88 Einsätze und eine starke Auslastung der Floriani. Die Einsatzkräfte seien, wie bereits in der Nacht auf Samstag, vor allem mit umgestürzten Bäumen und überschwemmten Kellern konfrontiert. Am Samstagabend gab es außerdem am Wolfgangsee, Irrsee, Mondsee und Holzöstersee mehrere Einsätze der Wasserrettung aufgrund des Gewitters. Menschenrettungen und Bootsbergungen wurden unternommen. Auf dem Wolfgangsee waren ein Mann (29) und seine gleichaltrige Freundin mit Stand-Up-Paddles unterwegs. Zwischen 17.35 Uhr und 17.40 Uhr wurde von Seiten der Landeswarnzentrale die Sturmwarnung am Wolfgangsee aktiviert. Die beiden missachteten dies aber, auch war nach Angaben der Polizei die von Salzburg herannahende Wetterfront nicht zu übersehen. Durch den folgenden Sturm wurden die beiden regelrecht von den Stand-Up-Paddeln gefegt. Dem 29-Jährigen schlug das Sportgerät ein paar Mal gegen den Körper, uer konnte sich mit letzter Kraft schwimmend ans Ufer retten. Die 29-Jährige konnte sich am Stand-Up-Paddel festhalten und ließ sich an Land treiben. Beide wurden nach der Erstversorgung durch die Wasserrettung in das Uniklinikum Salzburg zu weiteren Untersuchungen gebracht.

In Bürmoos musste ein Mehrparteienhaus vorsorglich teilweise evakuiert werden. Ersten Informationen des Landes zufolge drohten Bäume auf das Haus zu stürzen. Sechs bis acht Personen sind betroffen, Feuerwehren und Polizei sind im Einsatz. Um kein Risiko einzugehen, dürfen die oberen Stockwerke derzeit nicht benutzt werden, bis Forstexperten die genaue Gefahrenlage eingeschätzt haben. Bei den betroffenen Gebäuden dürfte es sich um jene handeln, die gefährlich nah am Wald gebaut worden sind und bereits von Sturmschäden betroffen waren. Die SN berichteten.



Sturmfront zog um 18 Uhr über die Stadt

Die Berufsfeuerwehr Salzburg und die Freiwillige Feuerwehr Salzburg Stadt waren in der Stadt im Einsatz. In der Friesachstraße fiel ein Baum zuerst auf ein Mehrparteienhaus und dann auf den Weg davor. Dabei wurde das Dach des Gebäudes beschädigt. In der Saalachstraße wurde ein Baum entwurzelt, fiel quer über die Straße und landete zum Teil in einem Garten. Der Gartenzaun wurde dabei erheblich beschädigt. Am Parkplatz des Kleingartenvereins Liefering wurde ein Pkw von einem kleineren Baum getroffen. Am Samstagabend waren noch keine Personenschäden gemeldet worden.