Stadt und Land Salzburg: Wo baden wir heuer gratis?

Temperaturen jenseits der 30-Grad-Grenze rufen nach Abkühlung. Wo man in Salzburg kostenlose Badeplätze und Seezugänge findet.

Es bleibt heiß in Salzburg: Auch am Mittwoch hat die Hitzewelle Stadt und Land fest im Griff. Zwischen 31 und 36 Grad seien zu erwarten, sagt Yasmin Markl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Lebhafte Westwinde im Flachgau führen dazu, dass es im Norden Salzburgs und in der Landeshauptstadt um ein bis zwei Grad "kühler" sein wird als in Richtung der Berge. "Am heißesten wird es am Mittwoch in Golling und St. Johann", sagt die Meteorologin.

Auch am Wochenende bleibt es heiß und schwül - bis zu 30 Grad sind vorhergesagt. Am Donnerstag ist ab dem Nachmittag mit Gewittern zu rechnen - vor allem innergebirg.

Die Zahl der Hitzetage nimmt zu. Das heißt, dass es immer mehr Tage mit Temperaturen über 30 Grad pro Jahr gibt. Der Temperaturrekord in Salzburg liegt aber schon etwas länger zurück: Am 28. Juli 2013 wurden in Salzburg-Freisaal 38,6 Grad gemessen.

Salzburg Stadt

In der Stadt Salzburg kann man am Salzachsee in Liefering baden. Auch dort zahlen Badegäste keinen Eintritt. Der See ist von der Altstadt aus mit der Obus-Linie 7 zu erreichen. Wer lieber in fließenden Gewässern badet, der findet im Almkanal im Süden Salzburgs Abkühlung.

SN/robert ratzer Kostenlose Abkühlung und Badespaß bietet auch der Almkanal im Süden Salzburgs.

Flachgau

Kostenlose Abkühlung bietet im Salzburger Flachgau der Wallersee. Das Naturstrandbad in Zell am Wallersee sowie das Strandbad in Seekirchen sind kostenlos zugänglich. Parken kann man jeweils direkt vor den Strandbädern gegen Gebühr. Neben einem Bistro verfügt das Strandbad in Seekirchen auch über eine Wasserrutsche, eine Kinderlagune und Wiegeliegen direkt am See.

Beide Seezugänge bieten einen Kinderspielplatz und einen Beachvolleyball-Platz. Derzeit beträgt die Wassertemperatur des Wallersees etwa 25 Grad.



Nicht ganz so warm ist der Badesee in Bürmoos. Direkt am See gibt es einen Kinderspielplatz und ganz in der Nähe einen Skaterpark. Der Obertrumer See eignet sich zum Stand-up-Paddeln. Der Eintritt für die Strandbäder ist für Besitzerinnen und Besitzer der Seenland Card kostenlos.

SN/robert ratzer Sonnen kann man sich am Steg oder in den Liegewiesen am Wallersee.

Tennengau

In der Gemeinde Kuchl im Tennengau bietet der Bürgerausee gratis Abkühlung für alle Sonnenanbeterinnen und Sonnenanbeter. Neben einer Kneippanlage stehen den Besucherinnen und Besuchern auch ein Beachvolleyball-Platz und ein Labyrinth aus Schilf kostenlos zur Verfügung. Kinder können sich am Seespielplatz im Norden austoben. Erreichbar ist der Badespot per Auto über die A10 oder mit dem Fahrrad in gut eineinhalb Stunden von der Stadt Salzburg.

SN/markus rohrbacher Der Bürgerausee in Kuchl lädt zum Entspannen und Genießen ein.

Pongau

Der Zauchensee im Tourismusort Altenmarkt-Zauchensee gilt als Geheimtipp für alle, die es im Sommer schön kühl mögen. Der von Gebirgswasser gespeiste Bergsee erreicht gerade mal eine Wassertemperatur von 16 bis 18 Grad. Baden ist dennoch erlaubt und erwünscht. Der Badesee ist mit dem Auto oder zu Fuß zu erreichen.

Weiters bietet der Freizeitpark Untertauern im Pongau eine kostenlose Bademöglichkeit. Der angelegte Badeteich lädt zum Schwimmen und Verweilen ein.

SN/nadia jabli Der Zauchensee erreicht im Sommer eine Wassertemperatur von 16-18 Grad.

Pinzgau

Eingebettet zwischen den Pinzgauer Grasbergen und den Hohen Tauern liegt der Zeller See. Zusätzlich zu den drei Strandbädern gibt es einige frei zugängliche Badestellen: Unter anderem die Seepromenade beim Zeller Friedhof oder die Badeplätze an der Thumersbacher Straße im Norden, in der Nähe des Tauernklinikums. Am einfachsten erreichen Badegäste diese Plätze von der Zeller Innenstadt aus zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

Die wenigen kostenlosen Parkplätze beim Friedhof oder am Straßenrand sind meistens schnell belegt. Kostenpflichtige Parkmöglichkeiten gibt es direkt in Zell am See. Eine weitere Bademöglichkeit am Zeller See bietet das Haus Gabi. Dort gibt es einen gratis Seezugang mit Liegewiese und Bistro. Erreichbar ist der Platz über die Seeuferstraße in Richtung Thumersbach.

SN/zell am see-kaprun tourismus Stand-Up Paddeln am Zeller See: der sportliche Trend garantiert Badespaß

Lungau

Im Lungau kann im Prebersee auf 1514 Metern Seehöhe kostenlos gebadet werden. Bei einer Wassertemperatur von rund 18 bis 20 Grad im Hochsommer ist Abkühlung garantiert. Der Bergsee kann mit dem Auto oder dem Tälerbus aus Tamsweg erreicht werden. Parkplätze sind vorhanden. Der Prebersee ist zudem ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen auf den Preber. Weniger anstrengend ist der 45-minütige Rundweg mit Moorlehrpfad um den See.