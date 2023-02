NS-Villen in St. Gilgen: Eigentümer ziehen gegen Denkmalschutz vor Gericht

Die Besitzer zweier NS-belasteter Villen in St. Gilgen gehen gerichtlich gegen den Denkmalschutz vor. Während einer für den Umbau um Sponsoren wirbt, legt nun auch Tassilo Wallentin als Anwalt Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein.

Podcast "schattenorte"

Tür an Tür verbrachten zwei hochrangige SS-Kommandanten ihre Urlaube versteckt am Ufer des Wolfgangsees. Hans Loritz und Arthur Liebehenschel ließen sich mit Zwangsarbeitern, überwiegend Jehovas Zeugen aus den Konzentrationslagern Dachau und Sachsenhausen, ihre Sommerhäuser in St. Gilgen erbauen. Die Orte sind Ende des vergangenen Jahres unter Denkmalschutz gestellt worden. Die heutigen Eigentümer - ein deutscher Unternehmer sowie eine Wienerin - wehren sich nun mit rechtlichen Mitteln dagegen.

Loritz-Haus ...