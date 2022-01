Tod durch Schwert oder Galgen - das drohte einst vielen Verurteilten in Salzburg. Ein Streifzug durch die Geschichte des Strafrechts bis zur letzten Hinrichtung im Jahr 1949.

Podcast "schattenorte"

Als Salzburgerin fährt man so oft daran vorbei, dass sie einem schon gar nicht mehr ins Auge springen: "Die drei Kreuze von Schallmoos". Das Ensemble mit drei Gekreuzigten, jener in der Mitte stellt Christus dar, befindet sich direkt an der Schallmooser Hauptstraße. Das Denkmal, das erstmals 1459 urkundlich belegt ist, erinnert an die älteste Richtstätte der Stadt.

Dort vor dem damals bestehenden Äußeren Linzertor - auch Galgentor genannt - wurden ...