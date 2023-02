Geht der Denkmalschutz zu weit?

Eine Unterschutzstellung von privaten, kaum zugänglichen Bauten als Opfer- und Täterorte mutet als Posse an. Doch ein sinnvoller Denkmalschutz muss in die Zukunft wirken.

Dass zwei Häuser in St. Gilgen, die versteckt gelegen, in Privatbesitz und bereits mehrfach umgebaut worden sind, geschützt werden sollen, ist auf den ersten Blick unverständlich. Braucht es einen Ort für die Opfer oder deren Nachkommen, den sie nur schwer aufsuchen können? Einen Ort, an dem für jene, die es tun, keine Gedenktafel über seine belastete Geschichte informiert? Wieso also den Eigentümerinnen und Eigentümern mit Auflagen Steine in den Weg legen?

Ganz einfach: Denkmalschutz ...