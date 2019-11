Feuerwehrleute bargen in Bad Gastein Verschüttete nach Murenabgang, obwohl weiteres Geröll abzustürzen drohte. Weitere Erdrutsche sind am Dienstag möglich.

Eine Schneise der Verwüstung hat die Mure in der Bad Gasteiner Badbergstraße hinterlassen, die sich am späten Sonntagabend kurz vor Mitternacht vom Hang oberhalb gelöst hatte. Bäume und Unmengen an Geröll haben schwere Schäden verursacht. Ein Haus wurde komplett weggerissen. ...