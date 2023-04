Acht Parteien, acht Persönlichkeiten: Die Spitzenkandidaten der Salzburger Landtagswahl

Drei Frauen und fünf Männer im Alter von 30 bis 66 Jahren: Das sind die Spitzenkandidaten der Parteien, ihr Werdegang, ihre politische Vita. Die fünf Männer und drei Frauen sind am Dienstag, 4. April, um 18 Uhr live in der Runde zur Landtagswahl zu erleben.

Vizebürgermeister David Egger soll den Roten wieder Flügel verleihen

Seit 1. Juli 2020 führt David Egger die SPÖ in Salzburg. Der 36-Jährige war bis dahin nicht einmal eingefleischten Sozialdemokraten ein Begriff. Doch den Parteivorsitz schlugen prominente Mitglieder damals aus. Egger traute es sich zu. Und nun soll er die Genossen aus ihrem historischen Tief führen.

1987 in Oberndorf geboren, wuchs Egger in einem sozialdemokratisch geprägten Elternhaus auf. Vater Claudius war 18 Jahre lang SPÖ-Gemeindevertreter in Neumarkt. ...