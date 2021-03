Haslauer will auch für Salzburg Corona-Wohnzimmertests

In den Teststraßen ist mittlerweile ein Probelauf gestartet, um die Verlässlichkeit von Selbsttests zu überprüfen.

70.000 Salzburgerinnen und Salzburger ließen sich in der vergangenen Woche in einer der Teststraßen des Roten Kreuzes gratis auf das Coronavirus testen. Derzeit werden diese Tests benötigt, wenn man zum Frisör will oder wenn ein Besuch im Seniorenwohnheim oder im Spital ansteht. Auch gewisse Berufsgruppen müssen ein Mal pro Woche zum Corona-Schnelltest.

Beim Land Salzburg laufen aber schon Vorbereitungen für den Fall, dass die Gastronomie geöffnet wird, aber die Lokale nur mit Nachweis eines negativen Tests betreten werden ...