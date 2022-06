Leonhard Schitter verlässt die Salzburg AG mit Jahresende

Der Manager wechselt als Generaldirektor zur Energie AG nach Oberösterreich. Haslauer bedauert Schitters Abgang. Nun muss es rasch eine Neuausschreibung geben.

Leonhard Schitter verlässt die Salzburg AG nach zehn Jahren in der Vorstandsetage. Das hat das Unternehmen am Donnerstag um 18 Uhr offiziell bestätigt. Schitter hatte sich nach der öffentlichen Ausschreibung Anfang April als Vorstand bei der oberösterreichischen Energie AG beworben. In der Aufsichtsratssitzung am Donnerstagnachmittag wurde Schitter per 1. Jänner 2023 als neuer Vorstand bestellt. Der 54-Jährige werde als neuer Generaldirektor der Energie AG Oberösterreich auch die Funktion des Vorsitzenden des Vorstandes übernehmen.

LH Wilfried Haslauer, der auch ...