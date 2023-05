ÖVP/FPÖ-Regierung in Salzburg: Wer welche Ressorts übernimmt - ab 10 Uhr im Livestream

Keine vier Minuten sind Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) und FPÖ-Chefin Marlene Svazek vorige Woche am Mittwoch aufgetreten, um zu verkünden: "Die Gespräche sind bisher sehr konstruktiv, in einer guten Arbeitsatmosphäre und wertschätzend verlaufen." Einen Krach bei den Verhandlungen dementierten die beiden. Ein, zwei Punkte seien noch zu klären - mehr hatten Haslauer und Svazek nicht zu sagen. Sie gingen, ohne eine Frage zu beantworten. Man wollte sich demonstrativ an das selbst auferlegte Stillschweigen halten. Vereinzelt drangen dennoch Details nach außen, etwa dass der Wohnbau, eine der größten Baustellen der schwarz-grün-pinken Vorgänger-Landesregierung, künftig in FPÖ-Hand sein wird (beim neuen Landesrat Martin Zauner). Wohnen und Raumordnung werden künftig in einem Ressort zusammengefasst. Somit wird die FPÖ auch für die Raumordnung im Land zuständig sein. Das Gesundheitsressort übernimmt ÖVP-Landesrätin Daniela Gutschi. FPÖ-Chefin Marlene Svazek wird für den Naturschutz (allerdings ohne Nationalpark) sowie für die Bereiche Jagd und Fischerei verantwortlich sein. Auch das Sozialressort dürfte an die FPÖ gehen, ebenso wie das Sportressort (an Martin Zauner). ÖVP-Mann Stefan Schnöll behält den Verkehr, gibt den Sport ab, und dürfte die Wirtschaftsagenden übernehmen.