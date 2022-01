Mönchsberggarage: Grüne warnen vor einem finanziellen Debakel

Der Ausbau der Parkgarage werde nach Hochrechnungen mindestens 40 Millionen Euro kosten. Das sei nicht mehr gerechtfertigt. Es brauche volle Transparenz, die Kosten müssten auf den Tisch, fordern die Grünen.

Der Ausbau der Mönchsberggarage rückt näher und wird konkreter - auch wenn bereits seit zehn Jahren darum gerungen wird. Zuletzt hat das Landesverwaltungsgericht Salzburg beim letzten Bescheid die Beschwerde von Landesumweltanwaltschaft und Naturschutzbund abgewiesen.

Am 20. Jänner tagt der Aufsichtsrat der Parkgaragengesellschaft (Eigentümer sind Stadt und Land Salzburg). Dabei sollen Details zum Projekt präsentiert werden, auch was die Kosten anbelangt. Die Grünen, die seit Projektbeginn gegen die Garagenerweiterung waren, warnten am Dienstag in einem Pressegespräch vor den finanziellen ...