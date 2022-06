Mönchsberggarage in Salzburg: Was nun mit den Gewinnen passieren soll

Nachdem der Ausbau der Mönchsberggarage nun ins Wasser fällt, stellt sich die Frage, was mit den jährlichen Überschüssen der Parkgaragengesellschaft geschieht.

Eine Erweiterung der Mönchsberggarage war Teil der Gesamtverkehrsstrategie der ÖVP in der Stadt Salzburg. Was also nun? Bürgermeister Harald Preuner meint, die Strategie bleibe davon unbenommen. Wie geplant sollen die Takte der Regionalbusse verdichtet und durch die Stadt durchgebunden werden. Außerdem werde an einer Ausgliederung der Öffis in eine Tochtergesellschaft der Salzburg AG gearbeitet. Dann habe die Stadt die Aufgabenträgerschaft und könne die Reform des Obusnetzes in die Wege leiten. Derzeit wird aber noch an rechtlichen Fragen wie dem Syndikatsvertrag ...