Schwarz-Blau in Salzburg steht: Neue Landesregierung wird am Freitag präsentiert

Am Mittwochvormittag erfolgte noch die Ressortaufteilung zwischen ÖVP und FPÖ.

Nach knapp drei Wochen an Verhandlungen ist das Arbeitsprogramm der ÖVP-FPÖ-Koalition in Salzburg fertig. Die inhaltlichen Verhandlungen waren schon in der Vorwoche beendet worden. Strittige Punkte gab es dem Vernehmen nach so gut wie keine. Am Mittwochvormittag erfolgte die Ressortaufteilung zwischen ÖVP und FPÖ.

"Wir haben ein Verhandlungsergebnis. Nun gehören die Parteigremien damit befasst", heißt es aus dem Büro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Die ÖVP tagt Donnerstagabend in der Parteizentrale. Das Parteipräsidium der ÖVP muss den Koalitionspakt formal absegnen. Auch die FPÖ-Gremien tagen am Donnerstagabend. Eine Präsentation der Inhalte sowie der Personen ist für Freitag, 10 Uhr, im Chiemseehof vorgesehen.