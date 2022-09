Schmerz und Hunger in Heim in Salzburg-Lehen - und die Landesaufsicht sah zu

Die Volksanwaltschaft veröffentlicht einen erschütternden Bericht zum Pflegeheim der Senecura in Lehen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Am 21. April führte eine Kommission der Volksanwaltschaft im Seniorenwohnhaus "Senecura Sozialzentrum" in Salzburg-Lehen eine unangekündigte Kontrolle durch. Anlass war eine Meldung der Bewohnervertretung. Diese wies auf Mängel in der Pflege, hohe Personalfluktuation und viele Krankenstände hin.

Laut Bericht der Volksanwaltschaft, der den SN und dem Ö1-"Morgenjournal" exklusiv vorliegt, wurden die Hinweise bestätigt. Die Kommission sah "gravierende Pflegemängel, die [...] eine Gefährdung für die psychische und physische Unversehrtheit und Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner darstellen".

Einerseits ...