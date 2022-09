Pflegeskandal in Salzburg: Hagenauer fordert Land auf, sich auf Schließung des Heims vorzubereiten

Die Salzburger SPÖ-Sozialstadträtin Anja Hagenauer sagt, man habe zwar von Personalproblemen, aber nicht von Missständen in der Einrichtung gewusst.

Nach dem Bekanntwerden von massiven Missständen in einem privaten Seniorenheim der Senecura in Salzburg-Lehen und dem Versagen der Heimaufsicht in der Causa betonte Salzburgs Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) am Montag erneut, das Land sei in der Angelegenheit am Zug. "Heinrich Schellhorn ist in der Pflicht, alle Träger von Senioreneinrichtungen zusammenzutrommeln. Wir müssen uns auf den Worst Case vorbereiten, und der ist die Schließung der Einrichtung." Sie habe bereits Signale von anderen Trägern von Senioreneinrichtungen vernommen, dass diese bereit wären, Bewohner ...