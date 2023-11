S-Link: Ein Verkehrsprojekt für die Zukunft?

Am 26. November stimmen die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Salzburg über das größte Öffi-Projekt ab. Im kommenden Jahr soll eine landesweite Befragung zum S-Link folgen. Ein Projekt, das polarisiert. Wie ist der Projektstand? Was soll die Verlängerung der Lokalbahn bewirken? Wer soll profitieren? Wie sieht die Kosten-Nutzen-Rechnung aus? Und welche Schlüsse will die Politik aus der Bürgerbefragung ziehen? Darum geht es bei einer Podiumsdiskussion.



Am Podium: LH-Stv. Stefan Schnöll (ÖVP), Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ), Stefan Knittel (Projektgesellschaft S-Link), Wilfried Rogler (Initiative Stopp U-Bahn).

Moderation: Heidi Huber, Ressortleiterin Lokalredaktion.



Montag, 20. November 2023, ab 18.00 Uhr.