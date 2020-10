So wurde Kuchl zum Hotspot

Dass es strengere Maßnahmen braucht als bisher, darin sind sich die Kuchler einig. Die Sperrstunde um 17 Uhr halten aber viele für kontraproduktiv.

"Da kann man nichts machen. Wir müssen es eh so nehmen" sagt eine Geschäftsbetreiberin in Kuchl. Ihren Namen will sie nicht in der Zeitung lesen, aber "so lange die Geschäfte offen bleiben dürfen", seien die Verschärfungen irgendwie noch akzeptabel. Woher die hohe Zahl an Corona-Infizierten in der Tennengauer Gemeinde kommt, kann sie sich nicht erklären. "Alle tragen eigentlich Maske beim Einkaufen - auch bei mir im Geschäft" sagt sie.

Andere Kuchler haben durchaus eine Erklärung parat: Am 3. ...