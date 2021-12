Dieser Pongauer Biobauer hält besondere Tierchen

Mit seinem "Salzburger Bergwurm" betritt ein Pongauer Neuland. Die Würmer gibt es bei ihm geröstet, in Bioqualität und mit Salzburger Herkunftszertifikat.

Wohlige 22 Grad hat es im "Wurmkammerl" am Biobauernhof der Familie Weiß. Denn die Tiere, die dort gezüchtet werden, mögen es warm. "20 bis 28 Grad sind ideal", sagt Fabian Weiß. Über eine steile Außentreppe geht es zu seinen Schützlingen. Im Wurmkammerl empfängt den Besucher der frische Geruch von Weizenkleie. 80 bis 90 Kisterl haben in dem Holzregal Platz, das an der Wand steht. Der Ertrag pro Kisterl liegt - wenn alles gut läuft - bei 1,5 bis 2 Kilogramm ...