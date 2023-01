Der etwas andere Grill(en)-Teller: Was man zu Insekten als Lebensmittel wissen sollte

Insekten als Nahrungsmittel haben hierzulande wenig Tradition. Das könnte sich mit einem neuen EU-Gesetz bald ändern. Grillen und Larven seien ein mächtiger Hebel für die Zukunft der Ernährung, sagt Food-Trendforscherin Hanni Rützler.

Am Dienstag trat ein neues EU-Gesetz in Kraft, wonach Hausgrillen nun offiziell auf dem Teller landen dürfen. Ab Donnerstag gilt das auch für Larven des Getreideschimmelkäfers. Aber was heißt das in der Praxis?



1. Welche Kriterien gelten für die Zulassung?

Neuartige Lebensmittel, auch "Novel Foods" genannt, müssen einer einheitlichen Sicherheitsbewertung unterworfen werden, bevor sie in der EU in Verkehr gebracht werden können. "Neuartige Lebensmittel dürfen keine Gefahr für die Verbraucherin und den Verbraucher ...