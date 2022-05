Insekten als wichtiger Teil unserer Ernährung: "Man nehme 40 Maikäfer"

Insekten essen ist weniger exotisch als vermutet. In unseren Breiten ist es nicht mehr üblich - oder noch nicht. Jungunternehmer wollen das ändern.

Sich von Insekten ernähren? Auf den ersten Blick mag die Idee befremdlich anmuten. Zumindest in unseren Breiten grenzt das Verzehren von Insekten an ein Tabu. Das heißt aber keineswegs, dass es nicht in den menschlichen Ernährungsplan passen würde.

Die Zurückhaltung beim Appetit auf Insekten gilt vor allem für unsere mitteleuropäische Gegenwart. In anderen Teilen der Welt ist das nichts Ungewöhnliches. Insgesamt stehen Insekten für zwei bis drei Milliarden Menschen auf dem Speisezettel, auch als Delikatesse. In Südamerika, Asien, ...