Ex-Rennfahrer Markus Friesacher kauft Fageralm in Elsbethen

Markus Friesacher will den Gasthof vorerst als "urige Alm" fortführen. Die weiteren Pläne für das vier Hektar große Areal sind noch offen.

Viel Zeit hatten Thomas Ammerer und René Huber nicht. Erst Mitte Mai bekamen sie die Schlüssel für die Fageralm. "Seither sind wir am Ausmalen, Putzen und Einkaufen", sagt Huber. Am 29. Mai wurde eröffnet. Fünf Tage in der Woche - Montag und Dienstag sind Ruhetag - betreiben die beiden jetzt das beliebte Ausflugsgasthaus mit einem herrlichen Blick über Salzburg.

Gekauft hat das bekannte Anwesen der einstige Formel-3-Pilot, Diskonttankstellen-Pionier und ehemalige OMV-Manager Markus Friesacher. "Nachdem sich die einstigen Eigentümer ...