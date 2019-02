Im Hause Gössl übernimmt jetzt der Junior die Geschäfte

Trotz des Verkaufs soll das Gwandhaus der "Vatikan der Tracht" bleiben. Also alles beim Alten? Mitnichten, sagt der Sohn von Chef Gerhard Gössl.

Im Dezember hat Trachtenhersteller Gerhard Gössl seinen Firmensitz in Salzburg-Morzg an den Bauträger planquadr.at verkauft. Gössl bleibt aber mit dem Trachtengeschäft und der gesamten Markenwelt als Mieter im Gwandhaus. Jetzt steht der Generationenwechsel an. Sohn Maximilian übernimmt in dritter Generation die Leitung der Firma. Der 34-Jährige hat viel vor.