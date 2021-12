"Kuschelnde Haselnüsschen" aus Salzburg führten zum Sieg beim Gelato Festival

Celal Karaarslan siegte beim Fest der Eismacher in Sizilien. Er setzte sich mit seiner Kreation gegen 31 Konkurrenten durch. Die Bewertung übernahm eine Jury - über eine Blindverkostung.

Celal Karaarslan vom "Alpz Gelato & Cafe" am Platzl in Salzburg hat mit seinem Eis erneut für Aufsehen gesorgt. Beim zweitägigen Sherbeth Festival in Palermo holte er mit seiner Kreation "Coccole Nocciolose" (kuschelnde Haselnüsschen) den Titel. Zum Wettbewerb waren 32 Eismacher aus 18 Nationen angetreten. Zehn Jurymitglieder übernahmen die Blindverkostung. Karaarslan ist in der Branche kein Unbekannter: Er war schon zwei Mal Sieger beim Gelato Festival - 2018 mit der Kreation "Cheesecake Royal", 2019 mit "Hazelnut Dream".



