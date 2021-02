Nüsse hamstern in der Krise

Gesund und haltbar: Bionüsse, -linsen und -trockenfrüchte werden im Lockdown regelrecht gehortet. Ganz vorn am Markt mischt eine Grödiger Firma mit: 17.000 Tonnen füllten die 240 Mitarbeiter 2020 ab.

Ein steigendes Gesundheitsbewusstsein verleiht dem Geschäft seit Jahren Schwung: Ob ungesättigte Fettsäuren in Nüssen, wertvolle Proteine in Linsen oder Mineralstoffe in Trockenfrüchten - das Sortiment der Grödiger Bio-Nahrungsmittel GmbH überzeugt Ernährungsbewusste schon lange. Die Coronakrise aber habe zu wahren Hamsterkäufen geführt, berichtet Firmenchef Christian Winzer.

"Gerade Nüsse und Linsen wurden von Kunden regelrecht gehortet." Schließlich sind sie nicht nur gesund, sondern zudem auch gut lagerbar. Der Umsatz des Familienbetriebs schnellte 2020 von 72 auf 85 Mill. Euro in ...