Das Mateschitz-Imperium in Salzburg

Didi Mateschitz ist tot. Sein Reich in Stadt und Land Salzburg, das er über Jahre aufgebaut hat, ist riesig. Vieles davon befindet sich in seinem Privatbesitz.

Die Red-Bull-Gemeinden in Salzburg

SN/APA/EPA/BARBARA GINDL 1984 wurde das Unternehmen mit Sitz in Fuschl am See gegründet.

Die Gemeinden Fuschl am See und Elsbethen sind Profiteure des Red-Bull-Konzerns. 1984 wurde das Unternehmen von Dietrich Mateschitz und dem thailändischen Geschäftsmann Chalerm Yoovidhya mit Sitz in Fuschl am See gegründet. Nach 30 Jahren in Fuschl, wo sich nach wie vor der Hauptsitz des Unternehmens befindet, erweiterte man im Jahr 2012 nach Elsbethen.

Die Rainerkaserne stand zum ...