Reichspogromnacht: Als in Salzburg Glas und Leben zerstört wurden

In der Nacht von 9. auf 10. November 1938 wurden im Bundesland Salzburg mehr als 60 jüdische Männer verhaftet, viele ins Konzentrationslager gebracht. Geschäfte in der Landeshauptstadt, in Hallein und Bad Gastein wurden zerschlagen, die Synagoge in der Lasserstraße zerstört. Im Podcast "Schattenorte" sprechen Historiker über die Ausmaße und Folgen der Reichspogromnacht in Salzburg.

Podcast "schattenorte" Die Ausschreitungen, die im gesamten Deutschen Reich im November 1938 als "Reichskristallnacht" bekannt geworden sind, gelten als Wendepunkt in der antijüdischen Politik der Nationalsozialisten - sie machten deutlich: "Hier gibt es keine Perspektive mehr für euch". In dieser Folge von "Schattenorte" sprechen Historikerin Helga Embacher und Historiker Albert Lichtblau über die Ereignisse in Salzburg und Bad Gastein und die Folgen, die diese für viele Salzburger Gewerbetreibenden und Familien hatten.

SN-Podcast "Schattenorte" In der Podcast-Serie "Schattenorte" widmen sich die SN-Redakteurinnen Anna Boschner und Simona Pinwinkler den dunklen Kapiteln in der Geschichte in und um Salzburg. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Episode - oder kennen Sie Schattenorte in Ihrer Heimat, die es Wert sind, beleuchtet zu werden? Dann schreiben Sie uns an podcast@sn.at